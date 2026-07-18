-VÍDEO (1.3434618)\nDuas pessoas morreram e outra ficou ferida após uma aeronave cair na manhã deste sábado (18), em uma região de chácaras na zona rural de Palmas. Conforme a Polícia Militar, o avião tinha decolado de um aeródromo com destino ao município de Redenção (PA) quando, pouco após a decolagem, perdeu altitude e colidiu contra o solo. Conforme apurado pela TV Anhanguera, as vítimas são o médico Ederson da Silva, de 68 anos, e a esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos (veja vídeo acima).\nNa aeronave estavam o piloto e dois passageiros. As vítimas que morreram foram o médico Ederson da Silva, de 68 anos, e a esposa dele, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos. Os nomes foram confirmados à TV Anhanguera pela Polícia Militar.\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que amigos do casal compareceram ao Instituto Médico Legal (IML) e apresentaram as identificações presumidas das vítimas. No entanto, a identificação oficial ainda depende do comparecimento dos parentes para o reconhecimento formal, conforme os procedimentos legais adotados pela Polícia Científica.