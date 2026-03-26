O Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) e o médico Carlos Eduardo Brandão, da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), que atuou diretamente à época do acidente radiológico com o césio-137, foram homenageados nesta quarta-feira (25) pelo Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves (Cara) – extinta Superintendência Leide das Neves (Suleide) –, em reconhecimento ao atendimento prestado às vítimas da tragédia. O evento, que ocorreu no HGG, também contou com a presença de Walter Mendes Ferreira, físico nuclear que foi o primeiro cientista a perceber a gravidade da situação.\nDurante o evento, Carlos Eduardo fez uma apresentação sobre o atendimento médico da Cnen durante o acidente radioativo.\nFísico nuclear Walter Mendes Ferreira (esquerda) assiste à solenidade (Iron Braz/ SES)