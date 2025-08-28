Ana Paiva de Freitas Lucas, de 48 anos. (Reprodução / Instagram Ana Paiva)\nUm médico, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil (PC), foi indiciado pela morte de uma paciente identificada como Ana Paiva de Freitas Lucas, de 48 anos, após uma cirurgia plástica para colocação de próteses nas mamas, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. Conforme a PC, após o procedimento, o profissional prescreveu a medicação sem o exame clínico adequado e não prestou a assistência médica no momento oportuno.\nA reportagem entrou em contato com a defesa do médico, mas não houve retorno.\nEm nota ao POPULAR, a defesa do Hospital Nossa Senhora das Graças, onde foi realizada a cirurgia, respondeu que não se manifestará publicamente sobre o caso e que o processo tramita sob segredo de Justiça, “o que impede a divulgação de informações relacionadas ao atendimento médico prestado” (leia a nota completa no final da matéria).