Suspeito foi preso por dirigir embriagado (Divulgação / Batalhão de trânsito)\nUm médico foi preso suspeito de atropelar motociclista, fugir e capotar carro no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Segundo a equipe do Batalhão de Trânsito, o suspeito sofreu lesões leves e se negou a fazer o teste de etilômetro. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi confirmada a embriaguez. O suspeito foi preso em flagrante por dirigir embriagado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.\nO nome do médico não foi divulgado, por isso POPULAR não conseguiu contato com a defesa dele até a última atualização desta reportagem. O nome do motociclista também não foi divulgado, desta forma, a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dele.\nMotorista bêbado invade canteiro e atropela servidores da Comurg em Goiânia, diz PM