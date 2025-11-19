Um médico foi preso suspeito de contratar detetives para ameaçar uma servidora pública municipal da Vigilância Sanitária de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O delegado responsável pela investigação, Márcio Marques, relatou, em entrevista à TV Anhanguera, que João Paulo Peloso Reis e Passos contratou dois profissionais para monitorar a fiscal da prefeitura.\nAo POPULAR, a defesa do investigado, rechaçou a prisão do médico. "João Paulo não representa qualquer risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal" (veja íntegra da nota ao final desta reportagem).\nMárcio Marques contou que o médico ameaçou e coagiu tanto a servidora quanto seus familiares a fim de que ela desistisse de uma fiscalização. João Paulo está preso preventivamente.\nDiante da gravidade do fato e pelo motivo dele ser reincidente, em um crime de coação no curso de um processo, nós entendemos por representar pela prisão preventiva dele para garantir a ordem pública", disse o delegado à TV Anhanguera.