-MEDICO TIROS PMS (1.3398894)\nO médico ortopedista Marcus Vinicius Faria Nunes é suspeito de atirar contra policiais militares durante uma ocorrência, em Aragarças, na região oeste de Goiás (veja o vídeo acima). Antes, ele teria ameaçado passar o carro em cima dos pintores que trabalharam na casa dele, os acusando de furto, de acordo com a Polícia Militar (PM).\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria. A reportagem também pediu um posicionamento para o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, onde o médico é ativo, e aguarda resposta.\nO caso aconteceu na tarde desta terça-feira (14). Segundo a PM, os militares foram acionados após dois trabalhadores solicitarem apoio para retirar equipamentos que haviam ficado em uma residência. Eles relataram terem sido ameaçados pelo proprietário do imóvel, que se recusava a devolver os materiais.