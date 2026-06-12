-mister_goiano_filipinas.mp4 (1.3421351)\nO médico goiano Fleniker Semog, de 34 anos, conquistou o título de Mister Eco International Latino 2026 na última quinta-feira (11), nas Filipinas. Semog fez história ao ser o primeiro brasileiro a participar da competição, que reuniu candidatos de 21 países com o objetivo de eleger um embaixador global para causas ambientais e de sustentabilidade. Além do prêmio principal, o evento reconheceu os "Eco Warriors", como são chamados os participantes, por seus projetos de preservação e impacto social.\nAo POPULAR, Fleniker contou que passou por momentos de muita emoção, e que a mãe está bem feliz com a sua conquista. 'Eu vivi uma emoção atrás da outra, e na hora é emoção e medo ao mesmo tempo, porque na hora que vai passando vai chamando a verdade que foi classificada e você não vai, e você vai estar vendo que tipo assim está acabando.'