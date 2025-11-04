Um acidente envolvendo um carro e um caminhão na GO-060, entre Israelândia e Fazenda Nova, causou a morte do médico oftalmologista Geraldo Barcelos Filho. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nO acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (4), na zona rural de Israelândia, na região oeste de Goiás. O médico conduzia um veículo de passeio quando houve a colisão com um caminhão. As causas do acidente são desconhecidas.\nVeja quem era o sargento da PM de Goiás que morreu em acidente com Mercedes no DF\nTrês pessoas morrem e mais de 30 ficam feridas após ônibus tentar desviar de árvore caída e tombar\nJovem morre afogada em represa na zona rural de Santa Helena de Goiás\nDe acordo com os Bombeiros, a corporação foi acionada para atender a ocorrência, porém ao chegar na local do acidente, Geraldo Barcelos já havia sido retirado do veículo e estava recebendo atendimento médico do Samu. Porém, o oftalmologista teve a morte constatada pela equipe médica do Samu.