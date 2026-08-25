Djiane Vieira, irmã de Andreia, denunciou a exposição das imagens e cobrou apuração sobre as circunstâncias da morte da empresária (Reprodução/Redes Sociais Djiane Vieira e Reprodução/TV Anhanguera)\nA família da empresária Andreia Vieira Gaspar, de 51 anos, que morreu após realizar uma cirurgia plástica em Goiânia, no dia 12 de agosto, denuncia que o médico responsável publicou fotos do procedimento nas redes sociais pouco antes do falecimento da paciente e não retirou o conteúdo do ar após a confirmação do óbito.\nNas redes sociais, Djiane Vieira, irmã da empresária, fez uma publicação no último sábado (22), repudiando a exposição das imagens após o sepultamento e cobrando esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte.\nAlém de todas as perguntas que ainda precisam ser esclarecidas sobre o que aconteceu com ela, causa-nos profunda indignação o fato de sua imagem ter sido utilizada pelo médico mesmo após seu sepultamento. Em nossa avaliação, essa utilização ocorreu sem a sensibilidade e o respeito que esperávamos diante de uma família que acaba de perder alguém tão amado", escreveu.