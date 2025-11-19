O médico oftalmologista João Paulo Peloso Reis e Passos foi preso. Objetos utilizados pelos detetives foram apreendidos (Divulgação / Polícia Civil)\nO médico oftalmologista João Paulo Peloso Reis e Passos, que foi preso suspeito de contratar detetives para coagir e ameaçar uma servidora pública, em Rio Verde, queria obrigar a vítima a desistir de uma fiscalização, de acordo com a Polícia Civil (PC). Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (19), a Justiça decidiu manter o médico preso preventivamente.\nEm nota ao POPULAR, a defesa de João Paulo disse que seu cliente “não representa qualquer risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”. Acrescentou que apresentará, ao longo do processo, elementos que provarão que a prisão é “desnecessária e desproporcional no caso concreto” (veja a nota completa no final da matéria). A reportagem não localizou a defesa dos outros alvos.