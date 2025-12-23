Médico Anibal Okamoto, de 38 anos, morre afogado (Reprodução / Instagram Anibal Okamoto)\nO médico psiquiatra Anibal Okamoto Junior, de 38 anos, que trabalhava em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), morreu ao salvar as filhas de afogamento no mar da praia de Matinhos, no litoral do Paraná. A morte causou comoção, não só pelo ato heroico, mas pela atuação médica dele, apontada por pacientes como “divisor de águas”.\nAo POPULAR, o Corpo de Bombeiros de Paraná informou que o caso aconteceu por volta das 18h de domingo (21). Segundo militares, o médico entrou no mar acompanhado das duas filhas em uma área próxima às pedras de um espigão, “fora do alcance de atuação dos postos de guarda-vidas”.\nConforme o relato, as crianças conseguiram sair da água pelas pedras, “enquanto o homem passou a apresentar dificuldades”. Ele foi inicialmente auxiliado por um surfista que estava no local, de acordo com os bombeiros, e, posteriormente, retirado do mar pela equipe socorrista.