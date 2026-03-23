O médico ortopedista André Luiz Pulga, de 60 anos, morreu no último sábado (21) após complicações decorrentes de uma cirurgia cardíaca. Ele atuava em Caldas Novas, no sul de Goiás, e era conhecido pela dedicação à profissão e ao atendimento humanizado. A trajetória do profissional foi destacada pelo Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, unidade onde ele integrava o corpo clínico.\nA informação da morte do médico foi confirmada em apuração do repórter Sylvester Carvalho, do POPULAR, junto à prefeitura do município. Em nota oficial, o hospital em que trabalhava ressaltou que o médico construiu uma carreira marcada pela ética, compromisso e cuidado com os pacientes, reconhecimento que se refletia tanto no meio profissional quanto entre aqueles que passaram por seu atendimento.\nPacientes, amigos e moradores da cidade compartilharam mensagens de pesar e lembranças do médico. Muitos destacaram não apenas a competência técnica, mas também a atenção e o carinho no trato com os pacientes.