Médico oftalmologista Geraldo Barcelos Filho (Reprodução/Instagram Geraldo Filho)\nO oftalmologista Geraldo Barcelos Filho, de 35 anos, era um médico atencioso e profissional ímpar, segundo familiares, amigos, colegas e pacientes. Geraldo morreu e um acidente envolvendo um carro e um caminhão na GO-060, entre Israelândia e Fazenda Nova. A morte dele gerou comoção nas redes sociais.\nGeraldo era uma pessoa maravilhosa, médico exemplar. Um grande profissional e uma pessoa ímpar. Vai fazer muita falta por aqui”, afirmou uma colega.\nUm ser humano ímpar, humilde e educado. Que Deus o receba de braços abertos! Meus sentimentos a todos familiares e amigos”, escreveu uma amiga.\nEra amado, querido, humilde educado, simples. Fazenda Nova em Luto”, afirmou um conhecido.\nUma das pessoas mais generosas que conheci. Estou de luto e tenho certeza que todas as pessoas que se cruzaram com você estão sentindo o mesmo", descreveu outra.