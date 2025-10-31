O médico residente Clélio Barros Filho, de 28 anos, que morreu nesta semana, foi lembrado pela Sociedade de Terapia Intensiva do Estado de Goiás (Sotiego) como um profissional “dedicado, competente e humano”. Ele atuava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Em nota, a Sotiego destacou o empenho do jovem no cuidado com os pacientes e seu “brilho promissor”.\nEle é lembrado como um médico dedicado, competente e humano, cuja atuação e potencial deixaram grande marca. Durante sua passagem, destacou-se como um excelente médico e residente, demonstrando incansável empenho no cuidado aos pacientes e um brilho promissor que encantava a todos que com ele conviviam”, escreveu.\nO Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) também publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte de Clélio. “O Cremego se solidariza com a família, os amigos e os médicos goianos neste momento de dor”, diz a nota.