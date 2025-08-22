Os médicos credenciados ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás (Detran-GO) paralisaram o atendimento novamente desde quinta-feira (21), desta vez, por período indeterminado para o encerramento. Ao POPULAR, o Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego) informou, em nota, que os profissionais reivindicam a reposição de perdas inflacionárias ocorridas nos últimos nove anos em suas remunerações, além de melhores condições de trabalho.\nO sindicato afirmou que essa terceira paralisação, todas anunciadas dentro de um pouco mais de um mês, foi deliberada uma vez que os gestores responsáveis pelo Detran-GO e Governo de Goiás “não se dignaram a apresentar respostas e nem atenderam as reivindicações apresentadas”.\nPor último, o Simego informou que os atendimentos da Junta Médica e Junta Técnica da autarquia serão mantidos para preservar a continuidade do serviço para os casos considerados como inadiáveis, em conformidade com a lei (veja a nota completa no final da matéria).