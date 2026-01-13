Manifestação denuncia cortes na remuneração, vínculos de trabalho cada vez mais precários, cláusulas abusivas nos credenciamentos e o esvaziamento dos espaços de controle social (Fábio Lima/ O Popular)\nProfissionais credenciados da rede municipal de saúde iniciam paralisação das atividades como forma de reivindicar melhores condições de trabalho. Servidores alegam que estão trabalhando em unidades superlotadas com ausência de equipes completas e desvalorização constante.\nUma manifestação aconteceu na manhã desta terça-feira (13), em frente ao Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (CIAMS) Jardim América, ressaltando as reivindicações dos trabalhadores credenciados na rede municipal.\nDe acordo com Luzineia Vieira, presidente do Sindicato de Saúde, os apontamentos de todos os trabalhadores é basicamente o mesmo: “Salários atrasados desde o mês de novembro, condições de trabalho das unidades são absolutamente precárias, nós temos faltas de insumos, medicamentos, aparelhos de raio-x defasados, além do sistema de informação de raio-x que não permite que os resultado sejam repassados para os profissionais médicos”, explica.