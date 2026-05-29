Apesar de possuir equipamento para realizar videoeletroencefalografia (Veeg) – exame essencial para identificar a origem das crises epilépticas e viabilizar cirurgias –, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) enfrenta falta de neurologistas especializados no atendimento a pacientes com epilepsia. Médicos da unidade afirmam que há profissionais aprovados em concursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) com capacitação para atuar na área, mas que ainda não foram convocados.\nO edital nº 2 da Ebserh, publicado em 18 de dezembro de 2024, previa vagas de cadastro reserva para neurofisiologista clínico e neurologista, além de outras especialidades, no HC-UFG. O resultado foi divulgado em abril de 2025 e o concurso foi homologado em 13 de junho daquele ano. Isso significa que seu prazo de validade, de um ano após a homologação, vence no próximo mês, mas com a possibilidade de ser prorrogado por igual período.