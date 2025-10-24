Um bolão feito em uma casa lotérica de Goiânia acertou as cinco dezenas da Mega-Sena e vai receber R$ 111.538,25. O prêmio será dividido em 10 cotas. Nesse concurso 2931, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), ninguém acertou os seis números e o valor principal acumulou para o próximo sorteio.\nVeja os números sorteados: 04 - 19 - 23 - 36 - 47 - 52\nAlém desse bolão, outros oito bilhetes foram premiados em Goiás, sendo quatro na capital. Dessas apostas, uma foi com sete números, que vai receber R$ 44.615,30, e as demais foram simples (quando são escolhidas apenas as seis dezenas). Nesse caso, os ganhadores receberão R$ 22.307,65.\nNota Fiscal Goiana: Veja como conferir se você tem dinheiro a receber\nAuxílio emergencial: veja como governo informa se você tem que devolver dinheiro\nAniversário de Goiânia: confira o que abre e o que fecha no feriado de 24 de outubro