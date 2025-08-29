Uma força-tarefa com 1.400 agentes cumpriu nesta quinta-feira (28) mandados de busca, apreensão e prisão em empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro suspeitas de serem utilizadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). A meta é desarticular a infiltração do crime organizado em negócios regulares da economia formal.\nTambém foram realizadas outras duas operações sobre o mesmo tema pela Polícia Federal, a Quasar e a Tank.\nNo total, os agentes foram a campo em dez estados —São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.\n-WEBSTORIES PCC COMBUSTIVEL (1.3305495)\nVeja os números citados pela Receita e pela Polícia Federal em entrevista nesta quinta (28).\nNúmero de operações e escopo:\n- Três operações investigaram a infiltração do PCC em atividades da economia formal, em 10 estados: São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.