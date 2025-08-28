Os mandados foram cumpridos contra mais de 350 alvos em oito estados brasileiros (Divulgação/Ministério Público -SP)\nUma megaoperação foi deflagrada nesta quinta-feira (28) e cumpriu mandados em Goiás e outros sete estados contra um esquema bilionário que teria sonegado R$ 7,6 bilhões em impostos no setor de combustíveis. A organização criminosa seria comandada por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).\nOs mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos contra mais de 350 alvos em Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A Receita Federal apurou que cerca de 1 mil estabelecimentos ligados à facção movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nSegundo autoridades da Secretaria da Fazenda de São Paulo, os impostos sonegados envolvem tributos federais, estaduais e municipais. As irregularidades foram identificadas em diversas etapas da cadeia de produção e distribuição de combustíveis no país.