Raso: Rio Meia Ponte, na BR-153, em Goiânia (Wildes Barbosa)\nO Rio Meia Ponte atingiu o Nível Crítico 1 após mais de 57 dias sem chuva na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com os dados monitorados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o rio registrou 4.382 litros por segundo (l/s), na quarta-feira (20). Esse valor está bem abaixo do patamar do nível de segurança que é de 5.500 l/s (veja lista desses níveis final desta reportagem).\nO monitoramento da Bacia Hidrográfica do Meia Ponte é feito diariamente pela Semad e pelo site do órgão. O alerta crítico teve início no último dia 15, quando se registrou 5.410 l/s de água do rio, ante 5.835 l/s do dia anterior (14).\nNos dias seguintes, a crise hídrica se repetiu consequentemente. No sábado (16), o nível caiu para 5.199 l/s e, no domingo (17), estava em 4.993 l/s. Na segunda-feira (18), baixou para 4.786. Já a média móvel nos últimos 7 dias, até quarta-feira, foi de 5.056 l/s.