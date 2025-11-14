-Vídeo: Luiza segurando sapos (1.3336889)\nUma garotinha de 5 anos tem repercutido nas redes sociais nos últimos dias ao aparecer em um vídeo segurando vários sapos nas mãos. A Luiza Almeida Medeiros Tavares mora com a mãe e mais três irmãos em Mineiros, no sudoeste goiano. AO POPULAR, Karolyne Almeida Souza, de 37, mãe da pequena, explicou que é médica veterinária e tem uma clínica na cidade, e desde sempre incentivou os filhos a cuidarem dos animais, sejam eles silvestres ou não.\nTodos os meus filhos conviveram com todos os tipos de bichos que você pensar. Cresceram sem aprender a ter medo, então eles são muito tranquilos com os bichos”, contou.\nA mãe de Luiza enviou um vídeo à reportagem onde a menina aparece segurando um sapo gigante na mão e explicando que o animal não é perigoso e não joga ‘leite’ nas pessoas (veja o vídeo acima).