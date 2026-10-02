A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) instaurou concorrência eletrônica para selecionar a empresa que realizará obras de melhoria e ampliação dos estacionamentos, acessos e áreas de circulação do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, voltadas à realização do Natal do Bem 2026. A sessão pública de abertura das propostas será no dia 8 de outubro. O valor total estimado para a contratação dos serviços de engenharia pela autarquia estadual é de R$ 3.163.288,32.\nO evento, promovido pelo governo de Goiás e pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), reuniu mais de 1,5 milhão de visitantes na edição anterior. Neste ano, o Natal do Bem começa no dia 13 de novembro e vai até 3 de janeiro de 2027. Pesquisas realizadas pelo Observatório do Turismo do Estado de Goiás apontam que 57,8% do público utiliza carro próprio para chegar ao local, o que gera uma elevada demanda por vagas nos arredores do complexo cultural.