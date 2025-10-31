O membro de facção Éder Alves de Souza, conhecido como Disquete, morto durante a Operação Contenção no Rio de Janeiro, foi condenado em 2023 por assaltos realizados em Caldas Novas. De acordo com a decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caldas Novas, Éder Alves foi condenado a 14 anos, seis meses e 12 dias de reclusão em regime inicial fechado, pelos crimes cometidos na cidade em janeiro de 2017.\nDe acordo com os autos, no dia 6 de janeiro de 2017, Éder Alves utilizando uma arma de fogo roubou um carro Fiat/Palio e um celular. No mesmo dia, com dois comparsas, o homem realizou outro roubo em um hotel, onde se passaram por representantes comerciais de bebidas para facilitar o acesso ao local.\nSete goianos podem estar entre os mortos em operação\nApós oferta de Caiado, polícia goiana se diz preparada para combater crime organizado no Rio