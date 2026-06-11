Investigação revela que célula do PCC no Entorno do DF utilizava distribuição de presentes a crianças como estratégia para ganhar apoio social em comunidades (Divulgação/Gaeco MP-GO)\nMembros do PCC que foram presos durante a Operação Convergência Nacional, promoviam a distribuição de brinquedos às crianças em algumas localidades como uma estratégia de cooptação da comunidade, segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Goiás. Como o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com o MP-GO, os alvos da operação atuavam em Formosa e municípios do Entorno do Distrito Federal. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão temporária.