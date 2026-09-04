Na antiga Rua 26-A, que mudou de nome, o lote onde havia o ferro-velho de Devair Ferreira segue concretado (Fábio Lima / O Popular)\nO memorial do Césio-137 em Goiânia deverá ter como inspiração o memorial do World Trade Center, em Nova York, criado para homenagear as vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001. A proposta é criar um espaço para preservar a história do acidente radiológico, homenagear as pessoas atingidas e ajudar a ensinar as próximas gerações sobre o episódio.\nA ideia é que o local tenha uma área dedicada à memória das vítimas, com os nomes das pessoas que morreram no acidente, além de espaços para exposições, pesquisas e atividades educativas.\nA criação do memorial foi sancionada pelo prefeito Sandro Mabel e publicada no Diário Oficial do Município em 27 de agosto. O projeto, de autoria do vereador Lucas Kitão, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal.