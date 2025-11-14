Influenciadora Yre Sales Duarte (Reprodução / Mendigata de Goiás)\nA “Mendigata de Goiás”, como é conhecida a influenciadora Yre Sales Duarte, de 36 anos, foi presa suspeita de mandar matar um homem em situação de rua, em Goiânia. O companheiro dela, Antônio Gonzaga de Oliveira Filho, de 24, também foi detido suspeito de esfaquear a vítima, que sobreviveu e continua internada, de acordo com a Polícia Militar (PM).\nApós audiência de custódia, realizada na quinta-feira (13), a Justiça soltou os dois suspeitos após entender que houve irregularidade nas prisões, como o fato de não ter sido encontrado, até o momento, qualquer objeto que os ligasse ao crime. Em nota ao POPULAR, o advogado Pedro Henrique Pereira Machado, afirmou que Yre está sendo tratada de “forma desigual, seletiva e discriminatória”, devido a sua “simples presença no local dos fatos”. A defesa alega também que não há qualquer envolvimento de Antônio no crime (veja a nota completa no final da matéria).