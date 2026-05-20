A menina de 8 anos, que foi atacada por uma onça-parda na Chapada dos Veadeiros, recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (19) e já se recupera em casa com a família, após seis dias internada. A informação foi confirmada ao POPULAR pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Durante a internação, a criança passou por cirurgia plástica reparadora no rosto e, segundo a equipe médica, não apresentou sequelas.\nO ataque aconteceu na tarde de quinta-feira (14), na Cachoeira do Cordovil, na Fazenda Volta da Serra, em Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A família retornava de uma cachoeira, escolhida justamente pelo fácil acesso das trilhas. Segundo os pais da criança, a onça apareceu em uma área de cerrado rasteiro e atacou a criança por trás, agarrando-a pelo rosto.