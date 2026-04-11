Equipes dos bombeiros e do Samu estiveram no local (Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nUma menina de 11 anos morreu neste sábado (11) após prender a cabeça na janela de casa, em Itumbiara, no sul goiano. O acidente aconteceu quando a criança estava no banheiro, segundo informações da Polícia Civil (PC).\nO caso aconteceu por volta das 11h, na Rua Atenas, no bairro Nossa Senhora da Saúde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local, os militares constataram que a criança ficou com a cabeça presa após utilizar um tamborete para alcançar a janela. No instante em que subiu, o tamborete escorregou e a vítima ficou pendurada pelo pescoço, conforme o relato.\nAo POPULAR, o sargento dos Bombeiros Fabrício Tizzo disse que a criança tinha o hábito de subir na janela para conversar com outras crianças vizinhas.