Uma menina de 11 anos morreu na noite deste domingo (7) após ter sido agredida por colegas dentro da escola onde estudava, em Belém do São Francisco, no sertão de Pernambuco. O caso aconteceu na última quarta-feira (3).\nSegundo familiares, Alícia Valentina Lima dos Santos Silva foi espancada dentro do banheiro da Escola Municipal Tia Zita. Ela chegou a ser atendida em diferentes unidades de saúde apresentando sangramentos pelo nariz e ouvido, mas foi liberada em todas as ocasiões\nO quadro se agravou quando ela começou a vomitar sangue.\nNão há detalhes sobre quantas pessoas participaram das agressões, nem sobre o que motivou o ataque.\nOs familiares disseram que ela era querida por todos e que não era de se envolver em brigas. Por isso, afirmaram não ter informações sobre a agressão.\nAinda de acordo com a família, depois do ataque, Alícia começou a apresentar sangramentos no nariz e no ouvido, sendo levada pela primeira vez ao hospital municipal da cidade. Após atendimento inicial, foi liberada.