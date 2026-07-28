-menina_tres_canta.mp4 (1.3438355)\nCom apenas três anos, a pequena Emilly Manuela Rodrigues Braga viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo cantando clássicos sertanejos em um Pesque e Pague no Setor Vera Cruz, em Goiânia. Que a cidade respira música sertaneja em cada esquina não é novidade para ninguém, mas a cena emocionou os pais pela afinação da menina ao cantar "Tá com raiva de mim", sucesso imortalizado pela dupla Chico Rey & Paraná.\nAo POPULAR, a florista Tâmara Braga, de 31 anos, contou que a família mora em Trindade, na Região Metropolitana. Ela revelou que não sabia que a filha cantava até ouvi-la pela primeira vez no local onde foi gravado o vídeo que viralizou, o que foi uma grande surpresa. Segundo Tâmara, seus outros dois filhos, Kauan, de 13 anos, e Ryan Braga, de 7, formam uma dupla sertaneja e costumam acompanhá-la no trabalho junto com a Manu.