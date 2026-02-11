A morte de Maria Elis, de 3 anos, no último sábado (8), em Anápolis, é investigada com suspeita de meningite. Segundo o tio da criança, Allan Klysman Alves, a menina apresentou um quadro grave e precisou de atendimento intensivo. O caso mobilizou a Vigilância em Saúde e comoveu moradores da cidade.\nEm entrevista ao POPULAR, Allan relatou que a sobrinha teve febre alta de 39,9 ºC, vômitos, palidez, baixa saturação de oxigênio, batimentos cardíacos reduzidos e glicose alta antes do agravamento do quadro clínico. Quando uma vaga surgiu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de outra cidade e o helicóptero ficou disponível, não foi possível realizar o voo por causa da chuva. Então, Maria precisou ser entubada após uma piora.\nMorte de menina causa comoção nas redes sociais\nMorte de vereador de Caiapônia gera comoção