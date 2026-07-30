-Vídeo (1.3439325)\nA pequena Emilly de 3 anos, tornou-se um fenômeno nas redes sociais esta semana após viralizar cantando clássicos sertanejos, os tradicionais "modões". Agora, após a fama repentina, Manu como é conhecida, continua encantando o público em vídeos que vão de apresentações em restaurantes acompanhando a mãe no trabalho, a momentos espontâneos e lúdicos do cotidiano ao lado dos dois irmãos.\nDe acordo com a mãe, Tamara, a "Família Talento", como o grupo é conhecido nas redes sociais, está se adaptando à nova rotina de entrevistas para jornais e emissoras de televisão. Apesar da mudança, o clima é de empolgação. "É muito carinho que as pessoas estão dando a eles. Em todo lugar que vão, alguém diz que conhece e os abraça. Eles estão adorando e se sentindo famosos", conta a mãe.\nEm um vídeo compartilhado pela mãe de um passeio no shopping nesta quinta-feira (30), Manu está sorrindo e cantando enquanto passeia em um desses carros elétricos. A família, incluindo os irmãos mais velhos estão logo atrás e seguem pelos corredores do centro comercial ao lado da mãe Tamara, que registra a cena.