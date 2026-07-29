-novo_modao_crianca.mp4 (1.3438768)\nEmilly Manuela Rodrigues, de 3 anos, que viralizou após aparecer cantando clássicos sertanejos, solta a voz fazendo diversas atividades durante o dia, contou a mãe. Ao POPULAR, a florista Tâmara Braga, de 31 anos, disse que a filha só gosta de cantar modões e ainda não demonstrou interesse em outro gênero musical. Natural de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, a família se apresenta nas redes como "Família Talento", pois, além da pequena Emilly Manuela, Tâmara tem mais dois filhos, Kauan, de 13, e Ryan Braga, de 7, que formam uma dupla sertaneja.\nSegundo Tâmara, ela e o marido, Wesley Rodrigues, de 32 anos, ficaram muito orgulhosos ao ver a filha cantando "Tá com raiva de mim", sucesso imortalizado pela dupla Chico Rey & Paraná, pois não sabiam que Manu, como é carinhosamente chamada, conhecia a música, e muito menos que a cantava. O vídeo, gravado em um pesque-pague no Setor Vera Cruz, já ultrapassa 1,1 milhão de visualizações.