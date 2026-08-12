Internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, a pequena Evellyn Catheryne, de 4 anos, que foi atacada por um cão da raça pit bull dentro de casa, passará por um longo e complexo tratamento para a reconstrução do couro cabeludo. Segundo a mãe da criança, Monyki Santos, o processo médico incluirá etapas de cicatrização para cobrir o osso do crânio, enxerto de pele e um futuro implante capilar.\nAo POPULAR, Monyki destacou que o processo cirúrgico completo será longo.\nÉ um processo bem longo, bem longo. Serão muitas cirurgias pela frente ainda", relatou.\nEm entrevista, a mãe relatou como a filha estava se recuperando após passar pelo procedimento de limpeza médica no hospital, destacando a evolução positiva do ferimento na cabeça.\nO estado de saúde dela está muito bom. A cicatrização está bem rápida e já está criando gordura para cobrir o crânio, porque o osso estava exposto. Se continuar assim, logo ela vai fazer o enxerto", contou.