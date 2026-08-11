-Ataque pit bull (1.3443424)\nA pequena Evellyn Catheryne, de 4 anos, foi atacada por um cachorro da raça pit bull dentro de casa, em Goiânia. Ao POPULAR, a mãe dela contou que o animal não é da família e que a filha foi atacada ao ir até o local onde o animal fica preso para pegar algumas roupas que haviam caído do varal. Evellyn teve ferimentos na cabeça e está internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O hospital informou que ela está internada na enfermaria pediátrica da unidade, possui estado geral estável, está consciente e respira espontaneamente.\nEstávamos eu, ela e meu marido na parte de cima da casa, onde havia um portãozinho que impedia o cachorro de subir. Estávamos fazendo almoço todos juntos e o cachorro estava solto na parte de baixo. O cachorro não tinha costume de ficar solto e ela tinha o costume de, quando via as roupas do varal caírem, ir pegar para mim. Neste dia, quando ela desceu e abriu o portãozinho, o cachorro a atacou. Foi um total desespero, nem acreditava que alguém sairia vivo daquela cena que eu estava vendo", contou Monyki Santos.