Resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros com apoio da Prefeitura de Cavalcante (Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nUma menina de 4 anos foi mordida por uma cobra na manhã de quinta-feira (9), no município de Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros. A criança foi socorrida, recebeu atendimento inicial no hospital da cidade e, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferida de helicóptero para o Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB).\nEm nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que a menina está em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HMIB e apresenta boa evolução clínica. Segundo a pasta, as quatro ampolas de soro aplicadas durante o transporte possibilitaram a estabilidade do quadro (veja a nota completa no final).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, a menina foi picada por uma jararaca no pé esquerdo, por volta das 7h50, no povoado do Prata. A vítima, que pesa cerca de 18 quilos, foi levada inicialmente ao Hospital Municipal de Cavalcante, onde recebeu atendimento médico e quatro ampolas de soro antiofídico.