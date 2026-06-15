Uma menina de 5 anos foi atingida na cabeça por uma bala perdida no bairro Jardim Esperança II, em Goianésia, na região central do estado. O caso aconteceu na noite do último sábado (13).\nDe acordo com a Polícia Militar, um homem estava discutindo com sua companheira, quando sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo. O tiro não atingiu a mulher, porém acabou atingindo a criança, que passava pelo local com os pais.\nApós o ocorrido, a criança foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Walter Rodrigues. Após receber os primeiros atendimentos médicos na UPA, a criança foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.\nFuncionária suspeita de desviar mais de R$ 200 mil: Veja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso