Uma menina de 6 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (10) em Juiz de Fora (MG) com suspeita de envenenamento. A mãe dela, uma mulher de 34 anos, segue internada em estado grave.\nDe acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pouco antes das 16h de quinta-feira (9) por funcionários da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Regional Leste que faziam o atendimento das duas vítimas e suspeitaram de um possível envenenamento.\nMenina de 6 anos morreu no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, em Juiz de Fora (MG), na madrugada desta sexta-feira (10); há suspeita de envenenamento Reprodução Divulgação HMTJ Segundo o registro da PM, um médico contou aos policiais que a criança chegou com parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada pela equipe da unidade.\nDepois, a mãe da menina, que tinha chegado consciente à unidade, evoluiu para um quadro semelhante, também apresentando parada cardiorrespiratória, além de salivação excessiva. Ambas foram submetidas a procedimentos de intubação.