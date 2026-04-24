A pequena Heloísa Ribeiro Ramos, de 7 anos, morreu com suspeita de dengue, em Goianésia, na região central de Goiás. A Escola Municipal João Manoel da Silva prestou homenagem para a menina nas redes sociais. Em um muro, colegas e amigos pintaram com giz o nome dela, além de desenhos de coração e declarações (veja o vídeo acima).
O caso aconteceu na última terça-feira (24). Uma familiar, que não quis se identificar, disse ao POPULAR que a menina foi levada no no Hospital Municipal de Goianésia - Irmã Fany Duran pela primeira vez por volta das 17h, reclamando de fortes dores nas costas e no joelho. No atendimento, o médico administrou soro e medicação, que o tipo não foi informado, e liberou a criança para voltar para casa, segundo o relato.
No entanto, a mãe percebeu que a barriga de Heloísa estava inchada e questionou a situação ao profissional, contudo, o médico afirmou que se tratava de gases e manteve a orientação de alta, de acordo com a familiar.