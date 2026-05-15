-Vídeo onças na fazenda onde ocorreu o ataque (1.3410287)\nUma menina de 8 anos foi atacada por uma onça-parda enquanto voltava de uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo o Tenente Elton Voltera, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a menina retornava por uma trilha acompanhada da família e de um funcionário do atrativo turístico em que estavam. A criança foi levada primeiro ao Hospital Municipal de Alto Paraíso de Goiás e, em seguida, encaminhada ao Hospital de Base do DF.\nO caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (14) na Cachoeira do Cordovil, na Fazenda Volta da Serra. A instituição particular informou, por meio de nota publicada em rede social, que 'em conformidade com os protocolos de segurança e gestão de riscos adotados pela Volta da Serra, a visitação no local está temporária e voluntariamente suspensa para análise técnica do ocorrido' (veja a nota completa ao final desta reportagem).