Populares e Corpo de Bombeiros realizando o resgate da criança (Reprodução/ TV Anhanguera)\nUma menina de nove anos morreu depois de ficar presa em uma cachoeira de Pirenópolis. A morte foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), que informou que ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade, mas mesmo com todos os esforços da equipe, faleceu na madrugada desta quarta-feira (18).\nO atendimento à criança aconteceu na segunda-feira (16), por volta das 10h30, quando as equipes foram acionadas para atender um caso de afogamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a menina caiu na cachoeira Usina Velha e ficou presa em uma fenda em baixo de uma pedra.\nSegundo relatos, a criança ficou presa por aproximadamente 20 minutos até ser retirada pelo guarda-vidas do local com ajuda de pessoas que estavam lá. Além de retirarem ela do local, eles fizeram manobras de reanimação, já que a criança estava inconsciente e sem sinais vitais, indicando um possível quadro de parada cardiorrespiratória.