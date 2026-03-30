Mãe das crianças, Nábia Rosa, em entrevista exclusiva para a TV Anhanguera, contou que o jantar foi preparado pelo namorado (Reprodução/TV Anhanguera)\nA menina de 9 anos que morreu com suspeita de envenenamento passou mal após jantar com a família, disse o delegado Sandro Leal, em entrevista à TV Anhanguera. Weslenny Rosa Lima, o irmão, a mãe e o padrasto receberam atendimento no hospital, mas ela não resistiu.\nTudo indica que foi durante o jantar, quando eles comeram carne, arroz e feijão. Essa carne já estava na geladeira e foi aquecida; o arroz e o feijão teriam sido feitos no momento. Depois disso, a louça foi lavada e o restante da comida teria sido descartado, mas nós encontramos. Havia ainda outra comida suspeita na geladeira, e todo esse material foi recolhido para perícia”, disse o investigador.