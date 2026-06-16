Maria Fernanda, de 1 ano e 11 meses, desaparecida na zona rural de Doverlândia (Reprodução/TV Anhanguera)\nA pequena Maria Fernanda Cândido da Rocha, de 1 ano e 11 meses, desapareceu nesta segunda-feira (15) em uma fazenda de Doverlândia, no oeste goiano. Segundo apurado pela TV Anhanguera, os pais deixaram a menina brincando dentro de casa enquanto foram até uma represa próxima. De repente, o casal ouviu um grito vindo da residência. Quando retornaram, a criança já não estava mais no local. As buscas mobilizam equipes das polícias Militar (PM), Civil (PC) e dos bombeiros.\nConforme os bombeiros, já foram realizadas varreduras em matas, trilhas, residências e nas margens de um lago. Os socorristas também estão usando drones para auxiliar no trabalho. A área em questão possui vegetação nativa, terrenos irregulares, corpos d’água e animais soltos.