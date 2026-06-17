Pegadas encontradas podem ser da pequena Maria Fernanda, de 2 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nAs buscas por Maria Fernanda Cândido da Rocha, que desapareceu em uma fazenda de Doverlândia, no oeste goiano, continuam. Segundo o prefeito da cidade, Amilcar Júnior, as equipes acharam pegadas que podem ser da menina, que completa dois anos nesta quarta-feira (17). "Enquanto os mergulhadores faziam varredura da represa, foram encontradas pegadas de criança em uma estrada nos fundos da casa. Os esforços foram drenados para essa região e estamos todos procurando por aqui", comunicou o gestor nas redes sociais.\nO delegado responsável pelo caso, Ramon Queiroz, confirmou a informação. "Seguimos nas buscas. [Estão] concentradas nessa região de mata onde foram vistas as pegadas", explicou o investigador. Qualquer informação para ajudar no trabalho pode ser comunicada pelos telefones 190 (PM) e 197 (PC).