Maria Fernanda, de 1 ano e 11 meses, desapareceu na zona rural de Doverlândia (Reprodução/Instagram Alexsandra Fernandes)\nApós o corpo da pequena Maria Fernanda Cândido da Rocha, de 2 anos, ser encontrado nesta quarta-feira (17), a Polícia Civil levantou a hipótese de que ela tenha saído sozinha de casa à procura dos pais, que instalavam uma armadilha para peixes na fazenda onde moram, em Doverlândia, no oeste goiano. Ao longo do trajeto, havia roupas e as pegadas da criança, e o corpo não tinha sinais visíveis de violência, segundo o delegado Ramon Queiroz.\nA causa da morte ainda é investigada. O corpo estava a cerca de dois quilômetros da casa, às margens do Rio Paraíso. O delegado apontou que a fazenda é de difícil acesso, longe da cidade e de outras residências.\n“Ainda não se sabe a causa da morte. Mas não tem sinal de violência. Ou morreu por desnutrição, falta de água e comida (48 horas) ou afogada”, completou o investigador.