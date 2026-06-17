Maria Fernanda Cândido da Rocha, de 2 anos. (Reprodução / Instagram)\nO corpo da pequena Maria Fernanda Cândido da Rocha, de 2 anos, encontrada morta nesta quarta-feira (17) na fazenda onde morava, em Doverlândia, não tinha sinais visíveis de violência, segundo o delegado Ramon Queiroz. O corpo estava a cerca de dois quilômetro da casa próximo a um rio, conforme a Polícia Civil (PC). A causa da morte é investigada.\nMaria Fernanda estava desaparecida desde segunda-feira (15). Ao POPULAR, o delegado afirmou que uma das hipóteses levantadas é que a criança tenha ido sozinha as margens do Rio Paraíso após os pais saírem para instalar uma armadilha para peixes.\nAinda não se sabe a causa da morte. Mas não tem sinal de violência. Ou morreu por desnutrição, falta de água e comida (48 horas) ou afogada”, completou o investigador.