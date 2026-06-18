Maria Fernanda teria pulado a estrutura de madeira colocada pelos pais, segundo a polícia (Reprodução / Redes sociais e Divulgação / Polícia Civil)\nA pequena Maria Fernanda Cândido da Rocha, de 2 anos, que foi encontrada morta na fazenda onde morava, em Doverlândia, passou por uma cerca de madeira que os pais deixavam fechada na porta da casa para impedir que ela saísse, de acordo com o delegado Ramon Queiroz. Ela teria pulado a estrutura de madeira para tentar encontrar os pais no curral, conforme as investigações.\nA Polícia Civil acredita na seguinte possibilidade: a Maria Fernanda rompe o obstáculo que é deixado pelos pais. É uma cerquinha chamada ‘chiqueirinho’ feita por tábuas. A família não imagina que essa criança sequer sairia desse chiqueirinho. [...] Ela pula esse obstáculo. Ela pode ter ido diretamente ao curral, que é um local que ela ia todos os dias com o pai. Não encontrando os pais no curral, ela segue em direção e passa por trás da mata”, afirmou o delegado.