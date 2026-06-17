-Vídeo delegado (1.3422952)\nPegadas e roupas de Maria Fernanda Cândido da Rocha, de 2 anos, próximas a um rio ajudaram a localizar o corpo da menina que estava desaparecida há dois dias em Doverlândia, no oeste de Goiás, segundo o delegado Ramon Queiroz (assista acima). O corpo de Maria Fernanda foi encontrado nesta quarta-feira (17) no leito do Rio Paraíso. A causa da morte é investigada.\nIniciaram-se as buscas na região onde foram localizadas as pegadas dessa criança, indicando que ela teria passado ali naquele local. Concentrou-se ainda mais energia e busca nessa região onde foram localizadas as pegadas, já próximo a um rio. Infelizmente hoje, após aproximadamente 48 horas do início das buscas, foi possível localizar, primeiramente, a roupa dessa criança e, logo em seguida, ali no leito do Rio Paraíso, aqui na zona rural de Doverlândia, foi encontrado o corpo dessa criança. A causa mortis ficará a cargo do IML”, explicou o delegado.