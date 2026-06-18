Pegadas de Maria Fernanda encontradas no trajeto (Reprodução / Redes sociais e Divulgação / Polícia Civil)\nApós o corpo de Maria Fernanda Cândido da Rocha, de 2 anos, ser encontrado na fazenda onde morava, em Doverlândia, a Polícia Civil (PC) descartou o envolvimento de outras pessoas no desaparecimento dela. Conforme as investigações, a criança teria pulado a pequena cerca de madeira que fica dentro da casa e percorrido o trajeto sozinha à procura dos pais.\nEram pegadas e sinais que mostravam que ela estava sozinha. Ela não estava com um adulto ou terceira pessoa acompanhando ela”, disse Queiroz.\nA criança desapareceu na manhã de segunda-feira (15), após os pais saírem para fazer uma isca de peixe em uma represa próxima da casa. Segundo o delegado Ramon Queiroz, as pegadas encontradas no trajeto eram compatíveis de uma criança de 2 anos, e ainda havia algumas pessas de roupas dela abandonados pelo caminho. O corpo também não tinha sinais de violência.